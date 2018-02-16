В Саранске стартовал отбор в стюарды ЧМ-2018

В Саранске стартовал набор в стюарды чемпионата мира по футболу-2018. По окончании учебной программы кандидаты получат право работать на мероприятиях турнира.

Как сообщили в Туристско-информационном центре (ТИЦ) Республики Мордовия, с 31 мая по первое июля жители Саранска могут не только оказаться в самой гуще событий футбольного праздника, но и получить дополнительный заработок.

- Желающие смогут в полной мере проявить свои способности и стать стюардами, которые будут трудиться во время четырех матчей на стадионе "Мордовия Арена", а также помогут в организации процесса обеспечения безопасности на стадионе во внематчевые дни турнира, - уточнили в ТИЦ РМ. - Парни и девушки, хорошо зарекомендовавшие себя, получат возможность не только остаться в рядах контролеров-распорядителей, но и претендовать на постоянную работу и получить перспективы для карьерного роста.

Претендентов ждут два вида обучения: сначала подготовка по программе Российского футбольного союза с теоретическими и практическими занятиями. В конце обучения кандидаты будут внесены в реестр стюардов. Кроме того, им вручат зарегистрированные в РФС удостоверения. Выпускники получат право трудиться как на матчах ЧМ-2018, так и на других официальных спортивных соревнованиях.

В обязанности контролеров-распорядителей входит: контроль за соблюдением установленных правил поведения зрителями; помощь зрителям в ориентировании на стадионе; проверка билетов, абонементов, аккредитаций; обеспечение справочно-информационной поддержкой гостей; организация парковки автотранспорта на территории стадиона; осмотр болельщиков и гостей стадиона; организация рассадки зрителей; создание безопасной среды.

Стюарды ЧМ-2018 получат фиксированную оплату - 190 рублей в час, официальное трудоустройство (срочный трудовой договор), рабочую форму и питание в дни проведения чемпионата. Их также ждет сменный график с возможностью совмещения и удостоверение сертифицированного контролера-распорядителя международного уровня.

Справка "РГ"

Претендент в стюарды ЧМ-2018 должен быть совершеннолетним гражданином РФ старше 18 лет, полностью дееспособным с отсутствием судимости, а также с возможностью проживать в Саранске на время проведения мундиаля. Кроме того, он должен обладать такими качествами, как доброжелательность, коммуникабельность и внимательность. Для того, чтобы стать стюардом, необходимо зарегистрироваться на сайте "ЯСТЮАРД13.РФ". Заполнить анкету и загрузить все необходимые документы. После этого все кандидаты приглашаются на личные собеседования по адресу: город Саранск, ул. Большевистская, д. 33, офис 208.