Россия и Китай вместе добудут золото в Забайкалье

Россия и Китай создадут совместный фонд, специализирующийся на инвестициях в горнорудную отрасль. Ожидается, что документы о запуске фонда будут подписаны в марте этого года.

Об этом в интервью "Российской газете" сообщил Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Путь пройден на 85 процентов, уточнил он.

Так, на прошлой неделе было подписано межправительственное соглашение между Минпромторгом РФ и китайскими контрагентами о проекте, который станет первой инвестицией этого фонда - Ключевское месторождение золота в Могочинском районе Забайкальского края. В целом возможны инвестиции и в другие подобные проекты, которые имеют экономический смысл, говорил ранее Чекунков. Китайского инвестора интересуют в первую очередь вложения в добычу драгметаллов и меди.