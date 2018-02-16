В Омске начали проверку стрельбы на уроке

В омской школе старшекласснику прострелили руку. Подростка оперативно отправили в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

ЧП произошло во время подготовки команды старшеклассников к окружным соревнованиям по пулевой стрельбе. В результате неосторожного обращения с винтовкой девочка прострелила руку десятикласснику.

По данным УМВД России по городу Омску, подростка оперативно доставили ДГКБ № 3. Врачи извлекли пулю из его правой кисти. Угрозы для жизни и здоровья подростка нет. Стражи порядка уже опросили всех очевидцев несчастного случая.

На инцидент, произошедший вчера, отреагировали городские власти.

- Девятиклассница после первого выстрела в мишень в момент защелкивания затвора нечаянно выстрелила снова. Пуля попала в вытянутую руку школьника, который в этот момент находился от нее на расстоянии трех метров. Парень обсуждал с учителем свои выстрелы и указывал на мишень, - сообщили "РГ" в департаменте образования города. - Сразу после инцидента мальчика отправили в школьный медкабинет, а потом вызвали "скорую" и полицию.

Чиновники утверждают, что перед стрельбой педагог провел с детьми необходимый инструктаж.

- Родители пострадавшего претензий к девушке, администрации школы и учителю не имеют, - заявили в департаменте.