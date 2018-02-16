Чиновников Махачкалы уволили после гибели ребенка при нападении собак

Чиновники мэрии Махачкалы уволены после гибели четырехлетнего ребенка в результате нападения бродячих собак. Такое решение было принято по итогам экстренного совещания. От служебных обязанностей отстранены первый заместитель главы города Абдулмумин Ибрагимов, директор МУП "Питомец" Абдулгамид Магомедов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Рамазан Халилов.

Тем временем, доследственную проверку по факту происшествия начало управление СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело ребенка с рваными ранами обнаружили в минувший четверг около полуночи на улице Сулакской в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. За несколько часов до этого в полицию обратились родители, рассказавшие о пропаже сына.

По их словам, ребенок остался на несколько минут без присмотра взрослых и вышел за ворота дома. Родители искали его несколько часов, а потом обратились за помощью в правоохранительные органы.

Тело погибшего мальчика нашли в 800 метрах от дома. По предварительным данным, он умер от многочисленных укусов собак. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.