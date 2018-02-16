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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На вологодского подростка завели дело об истязании мальчика

Текст: Алексей Васильев (Вологодская область)

Череповецкий межрайонный следственный отдел СК РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по статье "Истязание".

Приемную мать осудили за истязания детей

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, речь идет об инциденте в Шекснинской районной больнице в сентябре 2016 года. Подросток лежал в одной палате с 10-летним мальчиком и систематически над ним измывался - избивал и унижал.

Когда ребенка пришли проведать родители, он рассказал им о перенесенных унижениях.

Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию, которое попутно даст правовую оценку действиям медицинского персонала. Подростку грозит до семи лет заключения.

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