На вологодского подростка завели дело об истязании мальчика

Череповецкий межрайонный следственный отдел СК РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по статье "Истязание".

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, речь идет об инциденте в Шекснинской районной больнице в сентябре 2016 года. Подросток лежал в одной палате с 10-летним мальчиком и систематически над ним измывался - избивал и унижал.

Когда ребенка пришли проведать родители, он рассказал им о перенесенных унижениях.

Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию, которое попутно даст правовую оценку действиям медицинского персонала. Подростку грозит до семи лет заключения.