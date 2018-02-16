В Петербурге школьница отравилась психотропами

В Петербурге 13-летнюю школьницу на "скорой" увезли в больницу прямо с урока. По предварительной информации, она отравилась психотропными веществами.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области подтвердили наличие инцидента, однако предпочли его не комментировать. Связаться с Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу "РГ" не удалось.

Как стало известно "РГ", семиклассницу доставили из школы на проспекте Просвещения в больницу имени Раухфуса - там ей поставили предварительный диагноз: отравление психотропными веществами. Какими именно, пока не установлено.

Сейчас девочка в больнице в состоянии средней тяжести. Ее жизни ничто не угрожает. Обстоятельства отравления выясняет служба по делам несовершеннолетних.