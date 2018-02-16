В Пушкинских горах школу от безденежья обнесли забором из отходов

В поселке Пушкинские горы, в 800 метрах от могилы поэта Александра Сергеевича Пушкина, торжественно ввели в эксплуатацию новый… забор. Эта конструкция из горбыля, то есть из древесных отходов, окружает Пушкиногорскую санаторную школу-интернат. Она уже успела стать новой местной достопримечательностью – а точнее, памятником чиновничьему безразличию.

Дело в том, что школа по указанию прокуратуры и суда должна была обрести забор еще семь лет назад. Но региональные власти все это время не могли найти деньги на его строительство. И директор образовательного учреждения Аркадий Васильев, не желая платить штрафы за неисполнение решения суда, решил воздвигнуть конструкцию рукотворно. Материалами помогли местные предприниматели, а за молотки и пилы взялись сотрудники школы и волонтеры.

Все образовательные учреждения должны быть окружены заборами в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму. Об этом прокуратура напомнила пушкиногорским учителям в 2011 году. С надзорным ведомством согласился суд - школу обязали построить забор. С тех пор руководство государственного образовательного учреждения ежегодно обращалось в администрацию региона с просьбой выделить деньги на ограждение. А затем, не получив финансирование, с такой же регулярностью обращалось в суд - с заявлением об отсрочке исполнения судебного решения.

Однако в мае прошлого года Пушкиногорский районный суд отказался предоставлять школе очередную отсрочку. А 22 декабря 2017-го школа получила последнее предупреждение от судебных приставов - установить забор в течение месяца. В противном случае последуют штрафные санкции за неисполнение решение суда.

Не дождавшись поддержки от региональных властей, Аркадий Васильев обратился за помощью к профсоюзам, членами которых являются все работники школы. Сотрудники Псковского областного совета профессиональных союзов изучили нормативно-правовую базу и выяснили: никаких особых требований к качеству материала, из которого выполнен забор, российское законодательство не предъявляет, только к высоте ограждения. Поэтому можно построить временную конструкцию из самых дешевых, а еще лучше из бесплатных досок.

- Конечно, в отношении директора школы вряд ли возбудили бы уголовное дело за неисполнение решения суда, но и этот вариант исключать было нельзя, - рассказывает корреспонденту "Российской газеты" председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова. - Вероятно, его как должностное лицо обязали бы заплатить крупный административный штраф. Кроме того, к административной ответственности могли привлечь и школу как юридическое лицо. А это значит, что приставы арестовали бы школьные счета, возникли бы проблемы с выплатой заработной платы педагогам. Ситуация требовала незамедлительного решения.

И вот на импровизированную стройку с лесопилок бесплатно доставили горбыль. Это боковая часть бревен, одна сторона которой пропилена, а другая покрыта корой. Строить забор педагогам помогали члены профсоюзов, сотрудники окрестных баз отдыха и просто неравнодушные люди. 22 января судебные приставы убедились, что школа начала исполнять судебное решение. И дали образовательному учреждению еще месяц на достройку забора.

На днях необычное ограждение торжественно ввели в эксплуатацию. Аркадий Васильев вручил благодарственные письма всем участникам стройки. И даже торжественно перерезал красную ленточку, гвоздями прикрепленную к горбылю.

- Мы очень рады, что строительство закончено. В то же время мы все понимаем, что такое сооружение - это временная мера. Безусловно, в центре поселка Пушкинские Горы ограждение для школы должно быть другим. Поэтому параллельно со строительством шла работа, направленная на то, чтобы средства на возведение настоящего, хорошего ограждения были выделены, - подчеркивает директор школы.

И чудо действительно произошло. Когда фотографии строящегося забора из горбыля облетели местные СМИ и социальные сети, регион предусмотрел деньги - целых 2 миллиона 140 тысяч рублей. Управление капитального строительства Псковской области почти завершило подготовку технической документации. Вскоре школа сможет выйти на аукцион по выбору подрядчика. Видимо, общественный резонанс, вызванный появлением архитектурного уродца в центре российской литературной Мекки, не оставил чиновникам иного выхода.

А какая же судьба ждет самого уродца, теперь уже знаменитого на всю страну? Как минимум несколько месяцев он послужит своим создателям - пока пройдут все необходимые конкурсные процедуры, пока избранный подрядчик выполнит капитальные работы. Затем он может стать "переходящим знаменем". По словам Ульяны Михайловой, в областной совет профсоюзов позвонили учителя одной из школ Пскова, столкнувшиеся со схожими проблемами. И спросили: нельзя ли забор, когда он перестанет быть нужным в Пушкинских горах, перевезти в Псков?