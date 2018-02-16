"Зенит" проиграл в Шотландии "Селтику"

Питерский "Зенит" уступил "Селтику" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный мяч в концовке забил Калум Макгрегор.

Хозяева заслужили победу. Они были откровенно лучше зенитовцев почти во всех компонентах. О чем говорит хотя бы тот факт, что за всю игру гости не создали ни одного опасного момента у ворот Доруса де Вриса. Между прочим, резервного голкипера "Селтика".

При этом состав у "сине-бело-голубых" был оптимальным. За исключением оставшегося в запасе из-за легкого дискомфорта Бранислава Ивановича. В атаке вышли Александр Кокорин с новичком команды Антоном Заболотным, а из середины их должны были поддерживать Леандро Паредес, Александр Ерохин и Эмилиано Ригони.

Пожалуй, самым активным из этой пятерки был Кокорин. Но уж слишком часто лучший бомбардир питерцев в этом сезоне терял мяч. Порой даже в самых простых ситуациях.

Ну а "Селтик" при мощнейшей поддержке родного стадиона выдал одну из лучших игр в сезоне. В еврокубках уж точно, вспоминая провальный для шотландцев групповой этап Лиги чемпионов. И заслуженно победил.

Конечно, счет 0:1 после первой встречи оставляет шансы "Зениту". Но если питерцы покажут дома такую же игру, как в Шотландии, то им придется очень непросто в ответном матче в следующий четверг.