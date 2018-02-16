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Экономика
16.02.2018 13:52
Текст: Александра Воздвиженская
Видео: Игорь Давыдов, Александр Шансков

Минэнерго назвало пугающим возраст тепловой генерации в России

К маю будут готовы все документы для запуска программы модернизации тепловой генерации в России. Она рассчитана примерно до 2040 года, объем инвестиций - до триллиона рублей.

Об этом в интервью "РГ" на Российском инвестиционном форуме рассказал заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко. Программа модернизации необходима, чтобы омолодить теплоэлектростанции, возраст которых в России, по экспертным оценкам, составляет чуть более 30 лет.

Фото: depositphotos.com
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"На самом деле цифры еще более пугающие. По статистике у нас возраст тепловой генерации один из самых высоких в мире - не 30 лет, а 34 года, - пояснил Кравченко. - Средний мировой показатель - около 20-23 лет".

Если будет реализована программа модернизации, то возраст российских теплостанций застынет на уровне 34 лет и до 2035 года даже может немного снизиться - до 30 лет, допустил Кравченко. Чтобы омолодить генерацию, необходимо более активно ее модернизировать, вводя 6-8 гигаватт в год. Это позволит довести возраст ТЭС до среднемирового уровня, заключил замминистра.