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Экономика
16.02.2018 22:13
Текст: Татьяна Шадрина

На форуме в Сочи подписали инвестсоглашения почти на 800 млрд рублей

За время работы Российского инвестиционного форума (РИФ) было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 миллиарда рублей. Таков итог форума, сообщает пресс-служба РИФ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Только Краснодарским краем заключено 190 соглашений на общую сумму 223 миллиарда рублей.

Интерес к этой площадке проявили 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний. Среди них 487 компаний из России и 116 из других стран.

На РИФ 2018 года были представлены 83 субъекта РФ и главы иностранного дипломатического корпуса в РФ из 20 государств.