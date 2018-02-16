На форуме в Сочи подписали инвестсоглашения почти на 800 млрд рублей

За время работы Российского инвестиционного форума (РИФ) было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 миллиарда рублей. Таков итог форума, сообщает пресс-служба РИФ.

Только Краснодарским краем заключено 190 соглашений на общую сумму 223 миллиарда рублей.

Интерес к этой площадке проявили 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний. Среди них 487 компаний из России и 116 из других стран.

На РИФ 2018 года были представлены 83 субъекта РФ и главы иностранного дипломатического корпуса в РФ из 20 государств.