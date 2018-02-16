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Экономика
16.02.2018 13:47
Текст: Роман Маркелов
Видео: Антон Усанов, Александр Шансков

"Почта России" с 1 марта поднимет зарплаты своим сотрудникам

С 1 марта 2018 года зарплаты сотрудников "Почты России" в городах увеличатся на пять процентов. Об этом заявил в интервью "Российской газете" на Российском инвестиционном форуме в Сочи гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

По его словам, уровень зарплат на предприятии в среднем пока довольно низкий. "Почта России" поставила целью постоянное повышение зарплаты сотрудникам через рост производительности труда и улучшение финансовых результатов, сказал Подгузов.

Фото: РГ
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Первый этап повышения зарплат намечен на 1 марта, оно коснется сотрудников основного производства, занятых в городских почтовых отделениях и сотрудников основного производства на почтамтах, сообщил Подгузов. По его словам, городские сотрудники выбраны для первого этапа из-за большого роста нагрузки на них, мартовское повышение зарплат охватит 154 тысячи человек.

Также, по словам Подгузова, в 2017 году "Почта России" доставила 365 миллионов посылок, выйдя, таким образом, на показатель в один миллион посылок в сутки. В ноябре-декабре предприятие обрабатывало по два миллиона посылок в день, добавил он. "Почта России" рассчитывает на рост этого показателя в 2018 году, а также на повышение доли внутренних отправлений, сказал Подгузов.