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16.02.2018, 14:05
Текст: Николай Грищенко (Астрахань)

Арктический "Тор" одновременно сбил две крылатые ракеты

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли первые стрельбовые испытания арктической версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ". Результаты тестов удовлетворили военных, которые признали испытания успешными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Данные практические упражнения проводились для проверки и оценки точности наведения зенитных ракет по двум целям при стрельбе очередью. Впрочем, это не предел для комплекса, рассчитанного на одновременное поражение сразу четырех воздушных целей.

"Боевая стрельба выполнялась одной боевой машиной в сложной мишенной обстановке, в условиях помех, одновременно по двум, находящимся в воздухе мишеням, имитирующим крылатые ракеты", - подчеркнули в военном ведомстве.

Арктическому комплексу "Тор-М2ДТ" также предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки по воздуху в транспортных самолетах. А личному составу зенитного ракетного дивизиона необходимо будет пройти переподготовку для освоения новой техники, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Отметим, что впервые арктические комплексы "Тор-М2ДТ" были представлены широкой общественности 9 мая прошлого года во время парада на Красной площади в Москве. Специально для условий Крайнего Севера зенитный комплекс был установлен на гусеничном транспортере ДТ-30 грузоподъемностью около десяти тонн. Он состоит из двух частей, которые соединяются между собой шарнирным соединением, чтобы обеспечить высокую проходимость машины при движении по пересеченной местности, включая песок, лед и снег. Широкие гусеницы с низким давлением на грунт дают возможность уверенно передвигаться по болотам, снежной целине и лесотундре. Вдобавок ко всему ДТ-30 плавает.

"Тор-М2ДТ" способен работать в любую погоду (от - 50 до + 50 градусов) и вести огонь во время движения. Он одновременно обстреливает четыре цели в радиусе 15 километров. Время реакции 4,8 секунды. ЗРК способен поражать ракеты и самолеты, летящие со скоростью до 700 метров в секунду, на расстоянии 1 - 12 километров на высотах от 100 метров до 10 километров.

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