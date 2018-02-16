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Экономика
16.02.2018 12:50
Текст: Роман Маркелов
Видео: Александр Шансков

Роскачество: Треть товаров в России не соответствует ГОСТу

Около 80 процентов товаров, исследованных Роскачеством, содержат на упаковке информацию о ГОСТе, но примерно треть из них заявленному стандарту не соответствует. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Российском инвестиционном форуме в Сочи руководитель Роскачества Максим Протасов.
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По его словам, это прямое нарушение законодательства, и подобные товары должны покинуть российский рынок. Другая проблема - легальный фальсификат, добавил Протасов. Зачастую товары с традиционными названиями выпускаются как по ГОСТу, так и по техническим условиям (ТУ), сказал Протасов. Так, в составе товара с названием "Шоколад" шоколада может и не быть, если ТУ производителя это допускают, отмечает он. В России эта проблема будет решаться в соответствии с мировым опытом: установкой законодательного запрета на традиционное наименование товара, выпущенного не по ГОСТу, рассчитывает Протасов.

При этом Роскачество встречает товары, выпущенные по ТУ, лучше по качеству, чем выпущенные по ГОСТу, признал Протасов. Однако это крайне редкая ситуация, поскольку ТУ в России стали в основном способом удешевления товаров и их рецептуры, добавил он.