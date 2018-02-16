Ростовская область привлекла в Сочи 107 миллиардов рублей инвестиций

Ростовская область привлечет 106,6 миллиарда рублей инвестиций в рамках соглашений, которые были подписаны накануне на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Несмотря на общее замедление российской экономики, это значительно больше, чем было в прошлом году. Важно отметить и качество проектов. Практически все они из сферы высоких технологий, которые не только создают прибыль и рабочие места, но и повышают качество жизни людей, делают среду вокруг городов и поселков более чистой, комфортной и удобной. В частности, речь идет о проектах в сфере ветровой энергетики, дорожном строительстве и химпроме.

Один из самых существенных проектов - крупная магистраль, обход города Аксая, с общим объемом инвестиций 77,4 миллиарда рублей. Как говорят специалисты-дорожники, после реализации этого проекта, а также строительства развязки вокруг аэропорта "Платов" и еще нескольких обходов Ростова донская столица сможет освободиться от огромного количества транзитного транспорта. Кроме того, новые качественные дороги дадут приток инвестиций в сферу логистики, и регион сможет по максимуму использовать свое выгодное географическое положение.

Как обращают внимание аналитики, сразу несколько донских проектов касаются сферы инноваций. В Азовском районе дочерняя компания итальянского холдинга Enel начинает строить ветропарк мощностью 90 МВт (проект "Азовская ВЭС"). Холдинг намерен вложить 132 миллиона евро инвестиций на территории, которую раньше отдавали под игорную зону "Азов-Сити". Теперь эта территория будет приносить больше пользы. Когда ветряная станция заработает в 2020 году, она сможет вырабатывать около 300 ГВтч в год. Сама Ростовская область - уже давно регион энергопрофицитный, однако компания сможет продавать энергию в общую федеральную сеть во все российские регионы.

Компания iPlast из Татарстана вложит 1,2 миллиарда рублей в строительство на Дону завода по производству крупногабаритной пластиковой тары и упаковки. Полимерный завод сможет занять большую часть рынка на всем Юге России, уверены инвесторы.

Хорошие новости и для территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Гуково". Как известно, бывшие шахтерские территории - предмет особого контроля губернатора Ростовской области Василия Голубева. Обеспечить людей работой, построить здесь новые отрасли - задача нетривиальная и долгая. Но после того как "Гуковский завод строительных материалов" построит здесь завод газобетонных изделий (объем инвестиций - 1,6 миллиарда), работой будет обеспечено как минимум 60-70 человек, а регион станет получать серьезные налоги в местный бюджет.

Еще один важный проект - соглашение с компанией "Ростелеком", которая в 2018-2020 годах инвестирует два миллиарда рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Ростовской области.

- Вообще, идея нашего сотрудничества заключается в том, чтобы создавать "умную область": речь идет об "умных городах", "умных населенных пунктах". Таким образом, человек, проживая в сельской территории, получает те же услуги, которые можно получать в город, - поясняет Василий Голубев. - Это приближает каждого жителя области в небольших населенных пунктах совершенно к другому уровню жизни и комфорта.

Кстати

На форуме были подписаны соглашения и с крупными российски"Лукойлом" и "Сбербанком". Глава финансовой корпорации Герман Греф пообещал региону помочь с финансированием малого и среднего бизнеса, инвестициями в инфраструктурные проекты и так далее. Одно из главных направлений - повышение качества государственных и муниципальных услуг, в том числе при помощи онлайн-сервисов.