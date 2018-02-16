Сноубордистку придавило 20-метровой сосной на склоне Красной поляны

Сосна высотой около 20 метров упала на девушку на склоне курорта "Роза хутор" в Сочи.

Резко накренившееся и проломившее ограждение дерево придавило молодую сноубордистку, когда она спускалась вниз по склону. К ней бросились на помощь очевидцы происшествия. Однако вызвалить ее из-под завала смогли только прибывшие сотрудники местного спасательного отряда.

Как сообщили в спасательных службах региона, дерево распилили на несколько частей и затем убрали с горнолыжной трассы.

Пострадавшую доставили в больницу с переломами рук и ног.