У Минфина и Банка России, которые совместно разрабатывали законопроект о регулировании криптовалют, не так много разногласий, но у Минэкономразвития к документу остается очень много вопросов, так как он регулирует очень сложную сферу. В целом законопроект "пока еще сыроват".

Об этом в интервью "РГ" на Российском экономическом форуме рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Например, нужно доработать определение ряда понятий и разобраться с их классификацией, а также понять, как это все будет работать на практике.

"Например, процедура майнинга. Кто может заниматься этой процедурой? Как уплачиваются налоги? Есть ли классификация - майнинг ведь тоже бывает разный, - пояснил Шипов. - Пока ответов на эти вопросы нет". Но это нормально, подчеркнул замминистра. Он считает, что со временем законопроект "станет более живым".