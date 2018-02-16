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Экономика
16.02.2018 13:16
Текст: Александра Воздвиженская
Видео: Александр Шансков

МЭР назвало "сыроватым" законопроект о криптовалютах

У Минфина и Банка России, которые совместно разрабатывали законопроект о регулировании криптовалют, не так много разногласий, но у Минэкономразвития к документу остается очень много вопросов, так как он регулирует очень сложную сферу. В целом законопроект "пока еще сыроват".

Об этом в интервью "РГ" на Российском экономическом форуме рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Например, нужно доработать определение ряда понятий и разобраться с их классификацией, а также понять, как это все будет работать на практике.

Фото: depositphotos.com
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"Например, процедура майнинга. Кто может заниматься этой процедурой? Как уплачиваются налоги? Есть ли классификация - майнинг ведь тоже бывает разный, - пояснил Шипов. - Пока ответов на эти вопросы нет". Но это нормально, подчеркнул замминистра. Он считает, что со временем законопроект "станет более живым".