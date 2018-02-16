Минэкономразвития считает, что надо кардинально изменить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), так как в нем отсутствует четкая система из-за постоянных дополнений и изменений.

Об этом в интервью "РГ" на Российском экономическом форуме сообщил заместитель министра экономического развития Савва Шипов. По его оценкам, некоторые нарушения трактуются очень широко.

"Например, любое нарушение в какой-то сфере влечет за собой штраф с определенной суммой. В то же время мы понимаем, что нарушение требований может быть очень разным. Есть требование, что у человека должна быть подставка для ног, если он работает за компьютером. Нарушение этого требования должно влечь штраф или нет? - привел пример Шипов. - То есть требования все разные".

Таким образом, Минэкономразвития предлагает разграничить, за нарушенние каких требований администативная ответственность наступает, а за что - нет. Эта проблема разрешена лишь в некоторых статьях КоАП.