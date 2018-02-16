15-16 февраля | сочи
Новости проекта
Россия и Китай вместе добудут золото в Забайкалье 13:37
В Минэкономразвития назвали "сыроватым" законопроект о криптовалютах 13:16
Чувашия закупит белорусскую технику для АПК 12:55
Эффект от реструктуризации региональных долгов составил 240 млрд рублей 12:00
В регионах РФ испытали новые методы работы чиновников 11:14
ВТБ купил акции "Магнита", Сергей Галицкий покидает компанию 10:15
В Ростуризме объяснили причины роста внутреннего турпотока 10:10
На форуме в Сочи представили мобильное приложение МЧС для проверок 15.02.2018
Дворкович рассказал об образе успешного министра будущего 15.02.2018
Проект развития Балаклавы представили инвесторам в Сочи 15.02.2018
МАК удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148 15.02.2018
Скворцова: В России формируется система управления качеством медпомощи 15.02.2018
Квоты для иностранных студентов в России увеличат в три раза 15.02.2018
Медведев пообещал отсутствие изменений в налоговой системе до конца года 15.02.2018
Новак: Текущая цена нефти может продержаться весь 2018 год 15.02.2018
Экономика
16.02.2018 12:36
Текст: Александра Воздвиженская
Видео: Антон Усанов, Александр Шансков

МЭР: Кодекс об административных правонарушениях надо переписать

Минэкономразвития считает, что надо кардинально изменить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), так как в нем отсутствует четкая система из-за постоянных дополнений и изменений.

Об этом в интервью "РГ" на Российском экономическом форуме сообщил заместитель министра экономического развития Савва Шипов. По его оценкам, некоторые нарушения трактуются очень широко.

В МЭР предложили установить ставку налога для самозанятых в 6%

"Например, любое нарушение в какой-то сфере влечет за собой штраф с определенной суммой. В то же время мы понимаем, что нарушение требований может быть очень разным. Есть требование, что у человека должна быть подставка для ног, если он работает за компьютером. Нарушение этого требования должно влечь штраф или нет? - привел пример Шипов. - То есть требования все разные".

Таким образом, Минэкономразвития предлагает разграничить, за нарушенние каких требований администативная ответственность наступает, а за что - нет. Эта проблема разрешена лишь в некоторых статьях КоАП.