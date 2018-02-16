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16.02.2018 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В сочинском ТЦ ребенок упал в проем между лифтом и лестницей

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

ЧП произошло в крупном торговом центре в Адлере. В сети уже появилось видео происшествия, на котором запечатлено, как ребенок падает в отверстие между лестничным маршем и стеной.

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На кадрах видно, что молодая женщина с двумя детьми и коляской подходит к лифту. Пока они ждут, мама решает сфотографировать ребят на смартфон. В это время младший из них подходит к расположенному вплотную к лифту лестничному пролету и падает в проем.

Женщина бежит вниз по лестнице и где-то через полминуты появляется в кадре с упавшим малышом, которого она несет на руках. Ребенка доставили с травмами в городскую детскую больницу.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, после чего будет принято процессуальное решение.

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