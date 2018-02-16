В Волгограде бродячие собаки раскопали человеческие останки

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Сигнал в правоохранительные органы поступил от жителя Советского района Волгограда. Недалеко от садоводческого общества "Ветеран" он заметил в балке бродячих собак, которые растаскивали части скелета.

Прибывший на место полицейские нашли фрагменты ног человека, вероятнее всего мужчины.

Уголовное дело завели по статье об убийстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. После извлечения останков убитого будут приняты меры по установлению его личности, а также обстоятельств преступления.