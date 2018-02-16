На Урале пенсионерке ошпарило ноги из-за прорыва на теплотрассе

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах крупной коммунальной аварии на улице Техническая. Здесь со вчерашнего вечера устраняют порыв на тепловых сетях, а из-за разлитого по дороге кипятка пожилая горожанка ошпарила ноги.

"С ожогом обеих ног женщина1940 года рождения была доставлена в больницу", - сообщила официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова.

Аварийные бригады работали на объекте всю ночь, откачивали воду из теплокамеры. Как отмечают в теплосетевой компании, поиски повреждения осложняет высокая температура теплоносителя - невозможно подобраться к месту повреждения.

"Как только появится возможность обеспечить доступ к повреждению, будет точно понятен объем и время завершения ремонта, - передает пресс-служба коммунального предприятия. - В зону ограничения теплоснабжения попал один жилой дом на улице Надеждинская и офисное здание на Технической".