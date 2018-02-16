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Рубрика: Культура

Роберт Паттинсон верит в романтическую любовь

Текст: Анна Розэ (Берлин)
Показанная в конкурсной программе Берлинале комедия-вестерн Damsel (в нашем прокате - "Девица", режиссеры Натан и Дэвид Зеллнер) привлекает берлинцев уже тем, что одну из главных ролей в ней сыграл любимчик здешней публики и вообще приятный во всех отношениях английский актер Роберт Паттинсон.
Фото: REUTERS/Christian Mang Английский актер Роберт Паттинсон стал одной из самых обсуждаемых фигур первых дней Берлинале. Фото: REUTERS/Christian Mang
Английский актер Роберт Паттинсон стал одной из самых обсуждаемых фигур первых дней Берлинале. Фото: REUTERS/Christian Mang

В выступлении на пресс-конференции он признался, что всегда рад приехать в "классную" столицу ФРГ на фестиваль, который с каждым годом становится "все лучше и лучше". Не в последнюю очередь именно горячий прием берлинцев заставил актера снова лично отметиться на премьере новой картины. Многочисленные верные фанаты, как всегда, не разочаровали его, померзнув пару часов в ожидании появления своего кумира на красной дорожке.

Фото: kinopoisk.ru
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Поскольку Паттинсону на этот раз пришлось перевоплотиться в наивного американского ковбоя с фиксой во рту Самюэля Алабастера, собравшегося сделать предложение своей давней пассии, журналисты поинтересовались, верит ли он в романтическую любовь. Актер посетовал, что в жизни реальность часто его разочаровывала, но все же ответил на вопрос утвердительно. Однако отметил, что ему так до конца и не удалось постичь душу своего героя.

"Его просто нельзя понять. У Самюэля весьма комичное представление о том, что значит быть взрослым. Он принимает экстремальные решения и часто при этом теряет удила, - поделился актер. - Мой герой влюблен и думает, что все должны извинить его поведение. Но в реальной жизни любовь так не функционирует. Это бывает только в кино, причем в основном - в комедиях. А в целом, весь тон нашей картины мне очень понравился, и было клево играть этого простака", - признался Паттинсон, уточнив, что, однако, вовсе не хотел бы восприниматься как комедийный актер.

Самым увлекательным моментом съемок Роберту Паттинсону показались танцевальные тренировки, которые с исполнителями главных ролей проводили звезды мирового класса. А вот верховая езда экранного "ковбоя" вовсе не воодушевила - она показалась актеру скучной, как сидение в кресле-качалке без подлокотников.

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