Роскомнадзор подготовит предложения по защите от "колумбайн-сообществ"

Роскомнадзор настаивает на блокировке "колумбайн-сообществ". Необходимость оперативной блокировки таких сообществ очевидна. Их тематика - пропаганда в среде несовершеннолетних асоциальных поступков, действий суицидального характера, насилия над сверстниками, сообщили "РГ" в ведомстве.

В Госдуме разрабатываются поправки в законодательство, позволяющие оперативно блокировать такие ресурсы, сказали там.

"В Роскомнадзоре сформирована рабочая группа по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты детей от противоправной информации. В нее входят практики-врачи и детские психологи, ученые - доктора психологических и медицинских наук", - отметили в Роскомнадзоре.

Предполагается, что до конца февраля рабочая группа сформулирует конкретные предложения по изменению норм законодательства с целью их дальнейшего обсуждения в вышестоящих органах власти, в том числе в Госдуме.

Как ожидается, решения по усилению защиты несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, будут приняты на законодательном уровне в этом году, добавили Роскомнадзоре.