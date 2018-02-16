Росздравнадзор: Дорогостоящие лекарства промаркируют в 2018 году

Дорогостоящие лекарства, которые выдаются бесплатно и относятся к семи высокозатратным нозологиям, промаркируют кодом, который "понимает" мобильный телефон, в 2018 году.

Сейчас Росздравнадзор готовится к обязательному переходу на маркировку таких препаратов. "Дата непосредственного перехода будет обозначена в постановлении правительства", - цитирует ТАСС главу Росздравнадзора Михаил Мурашко.

В дальнейшем и другие лекарства будут промаркированы. И любой покупатель сможет проверить легальность препарата с помощью мобильного телефона. Система сейчас уже в рабочем состоянии и к ней подключено 1 600 участников. В основном подключаются обучающие центры в регионах, которые будут в дальнейшем инструктировать аптечные и медицинские организации на местах.