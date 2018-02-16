Саакашвили спрогнозировал распад Украины

Государственная власть на Украине перестала функционировать, и страна находится во власти небольшой группы олигархов, считает экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них - это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния", - передает ТАСС фрагменты интервью одиозного политика австрийскому изданию Presse.

Он также предположил, что сепаратистские настроения в разных регионах страны грозят целостности Украины.

"Восток и юг страны погибают экономически. В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств - это румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют, - считает Саакашвили. - Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства".