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Рубрика: В мире

США в разы увеличат запасы снарядов в Европе для сдерживания РФ

Пентагон рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания РФ". Такие планы, как передает РИА Новости, заложены в проекте оборонного бюджета США на 2019 финансовый год. На днях американская администрация внесла этот документ в конгресс.

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Согласно бюджету, сухопутные войска США закупят более 148 тысяч гаубичных снарядов калибра 155 мм с максимальной дальностью поражения 22,5 км на общую сумму 203,8 млн долларов. Из этого числа около 59,5 тысячи снарядов планируется закупить для операций за рубежом, в частности для борьбы с терроризмом, а также для "сдерживания потенциальных противников и поддержки Европейской инициативы по сдерживанию (European Deterrence Initiative)".

Для сравнения, в 2018 финансовом году Пентагон закупил около 16,5 тысячи таких снарядов.

"Мы не готовимся к войне… Но мы планируем иметь такие запасы (боеприпасов), какие должны быть", - прокомментировал представитель пресс-службы сухопутных сил США.

Европейская инициатива по сдерживанию была принята США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины для "сдерживания агрессивных действий России". В рамках этой доктрины страны альянса приступили к наращиванию войск и военной инфраструктуры у границ РФ.

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