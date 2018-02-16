Стоимость нефти начала расти на факторе ОПЕК+

Черное золото в пятницу росло в цене на оптимизме по поводу ОПЕК+ и на данных по буровым установкам в США.

Стоимость нефти марки Brent поднималась выше 65 долларов за баррель при заключении сделок на апрель. А мартовские фьючерсы на нефть марки WTI доходили до 61,78 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Так рынок отреагировал на заявления министра нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, которое он сделал в среду, пишет издание The Wall Street Journal.

По его словам, странам-участницам соглашения ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки.