Студия "Беларусьфильм" изменила стратегию ради роста окупаемости

Меньше двух лет понадобилось известному белорусскому кинематографисту Игорю Поршневу, чтобы, возглавив осенью 2015 года национальную фабрику кино, не только поднять из студийных "руин" авторитетное имя киностудии "Беларусьфильм", но и сформировать новую эффективную стратегию ее производства.

Как утверждают его московские коллеги, ВГИКовский диплом и большой практический опыт на федеральных каналах в Москве (прежде всего - НТВ) расширили не только диапазон, но и масштабы предпочтений одаренного менеджера. Но главное - обаяние и умение убеждать. Говорят, именно он на долгие годы заманил на минскую киностудию Дмитрия Астрахана, который снимал в Минске сериал "Зал ожидания" с Михаилом Боярским и Вячеславом Тихоновым. Благодаря Поршневу, уже который по счету фильм снимает в Минске и Валерий Тодоровский.

Знатоки современного кино полагают, что именно Тодоровский, вальяжно разместив съемочную бригаду возле местного ГУМа, превратил минский проспект в магистраль молодежной тусовки пятидесятых - московскую улицу Горького. Зато герои Федора Бондарчука и Данилы Козловского в парке имени Янки Купалы продумывали план разоблачения шпионской сети фашистов и пытались вычислить дату начала Великой Отечественной войны. Снимался в Минске и сериал "Каменская" с Еленой Яковлевой в главной роли. Словом, столица Союзного государства была и остается визитной карточкой кинематографа обоих государств и непрерывного калейдоскопа исторических реминисценций.

И хотя в год появления на свет Поршнева-младшего, его отец - Валентин Поршнев-старший - уже успел отснять несколько полнометражных картин, включая и фильм о Скорине, а отрочество подростка тоже было вязано со съемочной площадкой, генеральный директор "Беларусьфильм" решил навсегда оставаться "над схваткой". Его битва за международное признание и авторитет национального кинематографа еще впереди.

По словам Игоря Поршнева, новая стратегия производства фильмов будет изменена для повышения их окупаемости. Впредь выпускать бюджетную картину на историческую, современную, патриотическую темы, экранизировать классику планируется не чаще одного раза в два года. Производство малобюджетных фильмов стоимостью до 500 тысяч долларов (мелодрам, комедий, лент для семейного просмотра), наоборот, планируется расширить, чтобы обеспечить постоянное присутствие в прокате свежей продукции.

Кроме того, киностудия намерена участвовать в производстве телесериалов, прежде всего, совместно с российскими компаниями, сотрудничающими с федеральными телеканалами, поскольку продажи этим каналам приносят наибольший доход.

О единых мировоззренческих подходах России и Беларуси к современному искусству и понимании государственной культурной политики неоднократно высказывался и российский министр культуры Владимир Медынский. По его словам, совместные проекты России и Беларуси, такие как "Брестская крепость", "В августе 44-го" имели грандиозный общественный резонанс и бесспорный зрительский интерес. Впереди работа над еще одной лентой, которая обещает стать не менее успешной. Россия и Беларусь готовятся снять телесериал "Господин "Нет" - о жизни министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.

Еще одним важным шагом станет практика продажи прав показа картин пакетным методом российским региональным телеканалам, минуя посредников, а также русскоязычным телеканалам в третьих странах (Израиль, Канада, США, ФРГ, Литва, Латвия, Эстония).

В планах "Беларусьфильма" и использование современных форм коммерческого распространения лент через интернет - просмотр по заказу на условиях оплаты. Так, "Следы на воде" за четыре месяца присутствия в интернете просмотрели 5 млн зрителей, картина получает хорошие отзывы. Сейчас студия ведет переговоры с рядом российских каналов о продаже им этой ленты.

По словам Игоря Поршнева, сценарный портфель студии уже укомплектован до 2020 года. Обновленная киностудия планирует обеспечивать производство в год не менее 6 игровых лент, до 25 неигровых и не менее восьми анимационных.

"Беларусьфильм" разрабатывает и долгосрочную репертуарную стратегию, которая предполагает четкое определение целевой аудитории и плана продвижения картины, системную работу с новым поколением режиссеров, расширение жанрово-тематического разнообразия лент, обеспечение системного подбора партнеров по производству телефильмов с целью продажи прав их показа на федеральных каналах России и стран СНГ.