В Кремле заявили о необходимости проработать идею телеканала для молодежи

Идею создания телеканала для молодежи нужно проработать, считают в Кремле.

"Этот вопрос нужно адресовать правительству", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию издания "Коммерсант", что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить предложения о создании федерального телеканала для молодежи.

"Этот вопрос сначала подлежит глубокой проработке", - добавил Песков в ответ на уточняющий вопрос, как относятся к этой идее в Кремле.