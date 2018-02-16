В Нигерии жертвами спора из-за скота стали более 35 человек

Не менее 36 человек погибли в Нигерии в результате конфликта, в который перерос имущественный спор.

Судя по информации местных СМИ, группа охотников захватила стадо сельскохозяйственных животных у предполагаемого угонщика, но столкнулась с вызванными им на подмогу вооруженными бандитами, которые решили силой отбить скот.

"14 февраля бандиты окружили охотников в лесу, столкновение привело к жертвам с обеих сторон", - цитирует ТАСС представителя полиции Мухаммада Шеху.

В тот день полицейские и военнослужащие, прибывшие на место ЧП, обнаружили тела 18 погибших, на следующий нашли еще столько же. При этом в правоохранительных органах уверены, что бандиты также не обошлись без жертв, но, вероятно, забрали тела погибших с собой.

Ведется расследование. В районе дежурят мобильные группы спецподразделений силовых структур.