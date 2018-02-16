В прокат вышли два фильма о российской и японской рок-группах

16 февраля состоялась премьера сразу двух фильмов о разных рок-группах. Первый посвящен кругосветному путешествию популярной российской группы "Мумий Тролль", а второй - "We are X" - рассказывает о японских кумирах X Japan.

Обе картины будут показывать в кинотеатрах вместе, хотя сюжет и смысл их совершенно разный. Как рассказали в интервью KP.Ru лидеры рок-групп Илья Лагутенко и Йошики Хаяши, российская лента очень позитивная и яркая, а японская получилась мрачной и рассказывает о проблемах музыкантов и фанатов.

По словам Лагутенко, такой российско-японский кинотандем поможет преодолеть стереотипы и лучше понять друг друга.

- Кроме наших персональных взаимоотношений, дело еще и в том, что 2018 год объявлен у нас в стране Годом Японии. И у меня возникла идея ознакомить российского зрителя с японской культурой таким способом - через кинофильм о рок-группе. Посмотрев We are X, можно понять, откуда берутся все эти японские стереотипы, - рассказал лидер группы "Мумий Тролль".