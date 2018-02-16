В Сирии создали туристический центр

Сирия намерена возродить туристическую отрасль, которая сильно пострадала в результате военных действий, которые происходят на территории страны с 2011 года.

Министр туризма арабской республики Бишр Языджи принял решение о создании туристического центра на острове Арвад, административно входящем в туристический департамент Тартуса.

Как сообщает агентство SANA, эта инициатива появилась в рамках подготовки к туристическому фестивалю, который впервые за несколько лет состоится в 2018 году. Целью фестиваля станет продвижение туризма на острове, который считается одной из важных достопримечательностей сирийского побережья.

По состоянию на 2010 год, туризм формировал в Сирии около 13% валового внутреннего продукта. В 2009-м в республике побывало примерно 3 млн гостей. Главными центрами туризма являлись Дамаск, Пальмира, Босра и Алеппо.