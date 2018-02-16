ВЦИОМ рассказал о планах россиян на покупку машин и квартир

Каждый десятый житель России планирует в этом году купить машину, дом или квартиру, показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Также россияне планируют тратить в этом году деньги на путешествия (об этом сообщил каждый шестой опрошенный или 15 процентов), образование (10 процентов). Хотя еще два года назад, в 2016 году, такие расходы предполагали сделать 10 процентов и три процента респондентов соответственно.

17 процентов жителей страны намерены вложиться в ремонт. Недвижимость приобрести - девять процентов. А авто - 10 процентов. В прошлом году четырехколесным другом обзавелись 11 процентов россиян, а недвижимостью - пять процентов.

Самыми непопулярными покупками стали спортивные тренажеры, фото- и видеокамеры, музыкальные центры.

Что касается прошлого года, то самой популярной покупкой был мобильный телефон. Его приобрел каждый четвертый россиянин - 26 процентов. Каждый десятый (десять процентов) приобрели телевизор или домашний кинотеатр, либо сделали ремонт. А девять процентов потратились на путешествия.