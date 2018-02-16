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Вышел тизер продолжения "Парня-каратиста" - сериала "Кобра Кай"

Новость 16.02.2018, 12:27 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вышел первый тизер многосерийного продолжения "Парня-каратиста" под названием "Кобра Кай".

Напомним: после всех сражений между рассудком и кошельком все же было запущено многосерийное телевизионное шоу-возрождение истории о подростке-ниндзюцу в кимоно Дэниеле и его учителе мистере Мияги (покойный Пэт Морита).

События развернутся спустя 30 лет после событий оригинальной ленты 1984 года. Исполнитель главной роли 55-летний Ральф Маччио вновь вернется к образу Дэниеля.

Фото: youtube.com
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Конфликт для новой драмы нафталиновых кунг-фу-падаванов шоураннеры планируют черпать из соперничества повзрослевшего Даниеля Ларуссо и бывшего хулигана Джонни Лоуренса в исполнении опять-таки Уильяма Забки, решившего воскресить школу "Кобра Кай". Пенсионный возраст никогда не наступит - ведь на экране вновь неуправляемые кулаки, героические пейзажи, потные татами и хореография боевых танцев.

За сценарий отвечают Джош Хелд ("Машина времени в джакузи"), Джон Харвитц и Хейден Шлоссберг ("Гарольд и Кумар"). Помимо этого, они возьмут на себя некоторые продюсерские функции и поставят часть эпизодов. Курирует все это дело компания Уилла Смита Overbrook Entertainment.

Премьера состоится в этом году, всего запланировано десять получасовых эпизодов.

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