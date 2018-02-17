Американский адмирал призвал США готовиться к войне с Китаем

Отставной американский адмирал Гарри Харрис, не так давно назначенный послом США в Австралии, призвал на слушаниях в Конгрессе готовиться в будущем к возможной войне с Китаем. Об этом сообщает британская The Independent.

По словам 61-летнего профессионального военного, США недооценивают рост экономики Китая и его "ускоренные милитаристские приготовления". Народно-освободительная армия Китая скоро будет представлять собой самую серьезную военную силу в Южно-Китайском море, способную противостоять американскому военному присутствию в регионе, считает Харрис.

"Судя по поведению Пекина, китайская сторона рассчитывает на укрепление позиций не только в регионе, но в глобальном масштабе. США непременно должны это учитывать", - предостерегал Харрис американских законодателей на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей. В то же время адмирал не считает, что военный конфликт с Китаем должен произойти обязательно, по его оценкам до этого дойти не должно. "Но мы должны быть к этому готовы", - считает адмирал.

Напомним, в нынешнем году военный бюджет США поставил рекорд - более 700 миллиардов долларов. Президент Дональд Трамп заявил в этой связи, что "таким образом мы проявляем заботу о нашей армии".