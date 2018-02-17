"Барселона" повторила клубный рекорд, обыграв "Эйбар"

"Барселона" одержала победу над "Эйбаром" в матче 24-го тура Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре на стадионе "Мунисипаль де Ипуруа", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе каталонского клуба отличились Луис Суарес и Жорди Альба. Отметим также, что на 66-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев поля Фабиан Орельяна.

После этой победы каталонцы повторили клубный рекорд без поражений в Ла Лиге. Серия насчитывает 31 матч - 26 побед и пять ничьих. Первый рекорд был установлен в сезоне-2010/11, когда командой руководил Хосеп Гвардиола.

Абсолютный рекорд Ла Лиги принадлежит "Реалу Сосьедад" - серия из 38 матчей в сезоне-1979/80.

В текущем сезоне "Барселона" набрала 62 очка после 24 туров и занимает первое место в турнирной таблице.