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Рубрика: Спорт

ФИФА сообщила об отрицательных допинг-пробах российских футболистов

Текст: Данила Жиляев

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала информацию о допинг-пробах игроков сборной России, взятых на последних крупнейших международных турнирах. Все они оказались отрицательными.

Речь идет о пробах с чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, с чемпионата мира-2014 и с Кубка конфедераций-2017. Никто из российских футболистов, выступавших на этих турнирах, не провалил допинг-тестирования.

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Таким образом, ФИФА дала ответ на вопросы, возникшие после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, где тот, помимо безосновательных обвинений в адрес множества российских спортсменов, говорил и о возможных нарушениях антидопинговых правил в российском футболе.

В то же время ФИФА уже отправила список вопросов главному информатору Макларена - беглому экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Ни на один из вопросов ФИФА до сих пор ответа не получила и вряд ли получит.

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