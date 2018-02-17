"Газпром" уверен в рентабельности газопровода "Сила Сибири"

Формула, по которой рассчитывается стоимость поставок российского природного газа в Китай с помощью газопровода "Сила Сибири", не вызывает сомнений в рентабельности газопровода, об этом сегодня завил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В интервью программе "Вести в субботу" он рассказал о том, что поставки газа в Поднебесную начнутся уже 20 декабря следующего года. Что же касается реализации проекта строительства газопровода, то в этом процессе "мы уже точно вышли на завершающий этап", констатировал Миллер, отметив, что уже построены две трети линейной части трубы.

Относительно формулы цены на природный газ для Китая Алексей Миллер отметил: существующие цены на углеводороды позволяют "чувствовать себя абсолютно уверенными".

"Сила Сибири" - газопровод, по которому природный газ с месторождений в Республике Якутия и Иркутской области планируется поставлять не только на внутренний рынок нашей страны, но и в Китай. В Поднебесную, в частности, предполагается качать до 38 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет.