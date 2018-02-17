Глава МИД ФРГ: Мы начнем пошагово снимать санкции

Встреча с представителями российских и немецкий деловых кругов на полях Мюнхенской конференции по безопасности должна была начаться в 07.30 утра. Началась в 8.10. Но заспанных лиц заметно не было - глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль смог всех разбудить важными заявлениями.

Он, к примеру, объявил, что Евросоюз в целом созрел для начала пошаговой отмены антироссийских санкций. Правда, Габриэль тут же добавил, что все же есть одно условие.

"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - подчеркнул немецкий министр.

При этом он не стал скрывать, что Берлин настроен на развитие взаимовыгодных отношений с Москвой. "Правительство ФРГ намерено вновь улучшить отношения с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия - наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", - подчеркнул Габриэль.