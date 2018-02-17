Глава МИД ФРГ рассказал, когда ЕС начнет снимать санкции с России

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс. Об этом информирует ТАСС.

"Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - отметил Габриэль.

Он также подчеркнул, что Германия намерена улучшать отношения ЕС и России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине главный не президент. Власть в стране принадлежит радикальной "партии войны", которая сильно влияет на главу государства. И это очень раздражает Запад.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился с идеей ввести в самопровозглашенные республики миротворцев ООН, но только для защиты наблюдателей миссии ОБСЕ.