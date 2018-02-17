Габриэль поставил Порошенко на место

На Мюнхенской конференции по безопасности в заочный спор из-за отношения к России вступили глава МИД ФРГ Зигмут Габриэль и президент Украины Петр Порошенко. Один призывал к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. Другой - к исключению России из "четной игры". Не трудно догадаться, кто делал крайне русофобские заявления.

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018 года", - заметил Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Более того, он призвал повсеместно запретить российский флаг.

Через некоторое время после заявлений Порошенко участники конференции услышали диаметрально противоположные выводы и призывы. На встрече с представителями российских и немецких деловых кругов Габриэль не стал скрывать, что в корне не согласен с украинским лидером. "Правительство ФРГ намерено вновь улучшить отношения с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия - наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", - прояснил позицию немецкой стороны глава МИД ФРГ.

По его словам, Берлин готов начать пошагово отменять антироссийские санкции. "Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - подчеркнул Габриэль.