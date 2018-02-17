Глава Минобороны Германии может стать генсеком НАТО

В штаб-квартире НАТО все активнее обсуждается перспектива прихода на пост генсека альянса вместо Йенса Столтенберга министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен.

Эксперты называют ее "энергичным европейским политиком", пишет газета DieWelt.

В натовских кругах отмечают стремление Урсулы фон дер Ляйен увеличить военный бюджет бундесвера. Назначение ее на высокий пост рассматривается как "отражение растущей роли Германии в альянсе", полагают эксперты.

Министр обороны Германии станет первой женщиной, которая возглавит НАТО. В декабре 2017 года страны-члены альянса продлили пребывание Йенса Столтенберга в должности генсека до 30 сентября 2020 года. Он находится на этом посту с октября 2014 года.

Урсула Гертруд фон дер Ляйен родилась в 1958 году в Брюсселе в семье бывшего премьер-министра Нижней Саксонии Эрнста Альбрехта. С 2013 года дама возглавляет министерство обороны Германии. С 1986 года она замужем за профессором медицины и предпринимателем Хайко фон дер Ляйеном. С 2007 года семья проживает в населенном пункте Бургдорф-Байнхорн в регионе Ганновера и воспитывает семерых детей в возрасте от 1987 до 1999 года.