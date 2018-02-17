Хоккеистам сборных России и США запретили пожимать друг другу руки на Олимпиаде в Пхенчхане. Сделано это из профилактических соображений.

"Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков, - сказано в официальном Twitter Федерации хоккея России. - Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене".

Такие меры предосторожности неслучайны: по последним данным, норовирусом на Олимпиаде заразился 261 человек, среди которых есть и несколько спортсменов. Российских атлетов, правда, это не коснулось.

Матч между сборными России и США состоится сегодня и начнется в 15:10 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую трансляцию этой встречи. В первой игре на Олимпиаде наши хоккеисты уступили Словакии 2:3, а затем разгромили словенцев 8:2.