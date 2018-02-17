Японский фигурист Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом

Победителем олимпийских соревнований в мужском одиночном катании стал японец Юдзуру Ханю, который поднимался на высшую ступень пьедестала почета и четыре года назад в Сочи. "Серебро" у его соотечественника Семы Уно. "Бронзу" увозит домой шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.

Ханю лидировал после короткой программы, но сегодня в произвольной программе ему не удалось показать лучший результат - 206,17 балла против оценки 215,08 у американца Натана Чена. Фигурист из США благодаря такому шикарному прокату сумел подняться с неприметного 17-го места на высокую пятую позицию.

А вот наш Дмитрий Алиев, занимавший пятое место и сегодня вышедший на лед в последней группе участников, произвольную программу откатал не лучшим образом: только 13-й результат (168,53). В итоге у россиянина седьмое место, на строчке ниже второй участник Михаил Коляда, ранее выигравший в Пхенчхане "серебро" командного турнира.

Результаты



Мужчины



1. Юдзуру Ханю (Япония) - 317,85 балла (111,68 в короткой программе плюс 206,17 в произвольной);



2. Сема Уно (Япония) - 306,90 (104,17 + 202,73);



3. Хавьер Фернандес (Испания) - 305,24 (107,58 + 197,66);



… 7. Дмитрий Алев (Россия) - 267,51 (98,98 + 168,53);



… 8. Михаил Коляда (Россия) - 264,25 (86,69 + 177,56).