Японский ученый создал себе робота-двойника

Японский ученый Хироши Ишигуро создал робота-двойника, который может подменять его на лекциях во время поездок в командировки. Внешне машину практически невозможно отличить от хозяина, сообщает телеканал ORF.

По словам изобретателя, робота зовут Геминоид. Он может выражать чувства мимикой, управляемой сенсорами, и разговаривать при помощи искусственного интеллекта. Однако пока над этим нужно еще много работать. Но уже сегодня аппарат помогает проводить занятия со студентами. Автор работает с залом с помощью встроенных в "двойнике" видеокамеры и динамиков.

"При создании робота я преследовал технологическую и вполне практическую цель, чтобы он мог заменять меня в конкретном месте. Такие создания подчеркивают силу человеческого разума", - отметил Ишигуро.

Ученый рассказал, что труднее всего было создать мягкую и эластичную на ощупь кожу. Она позволяет приблизить образ к оригиналу. Электронная начинка будет постоянно совершенствоваться. Со временем придется что-то менять в облике Геминоида, так как в отличие от человека он не стареет.