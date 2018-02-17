Китай начал поставки овощей и фруктов в Россию и Беларусь

Китайские производители овощей и фруктов начали поставки в Россию и Беларусь. Первая партия груза, который состоит из яблок и чеснока (каждого товара - по 26 тонн) уже отправлена, передает ТАСС со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".

Маршрут - железнодорожный. Отправной точкой на территории Поднебесной является город Линьи. При этом в планах грузоотправителей поставлять на наш рынок около 30 тысяч тонн яблок ежегодно.

С точки зрения логистики сухопутный вариант также намного выгоднее морского. Если по морю дорога занимала около полутора месяцев (45-46 дней), то по суше - только 16 дней.