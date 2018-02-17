Курды обвинили Турцию в применении напалма в Африне

"Турецкая армия обладает самолетами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией - напалм и снаряды с газом хлор", - уточнил Хеду.

Ранее сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на руководителя больницы Африна Джоана Мохамада информировало, что в пятницу в лечебное учреждение поступили шесть человек с симптомами удушья от применения отравляющих веществ турецкими военными в деревне Аранда.

Анкара объявила 20 января о проведении операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск заявил решительный протест, указав, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Россия призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны. По оценкам экспертов, по совокупному военному потенциалу Турция превосходит сирийские правительственные войска и курдское ополчение, однако бои могут быть затяжными и кровопролитными.