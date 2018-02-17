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Рубрика: В мире

Лавров назвал мифом заявления о российской угрозе Европе

Фото: REUTERS/Ralph Orlowski Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
Фото: REUTERS/Ralph Orlowski

Реализация планов создания системы ПРО США в Европе подрывает стратегическую стабильность. Об этом заявил Сергей Лавров в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Вопреки дававшимся нам в 1990 годы заверениям - а этот факт был недавно в очередной раз подтвержден с опубликованием документов национального архива США - НАТО продвигается на восток", - цитирует ТАСС его слова.

Глава МИД РФ подчеркнул, что у российских границ наращиваются боевые группировки и развертывается военная инфраструктура альянса, также планомерно осваивается европейский театр военных действий.  Помимо этого, по словам Лаврова, "ведется целенаправленная пропаганда, воспитывающая у западной общественности враждебное отношение к России".

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"В истеблишменте многих стран чуть ли не новым правилом политкорректности стало говорить о нашей стране либо плохо, либо ничего", - подчеркнул он.

Российский министр заявил, что за минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти "золотую середину" в отношениях с Москвой. "В 1990-е годы доминировало представление о России как о "подмастерье", которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду - от Brexit до каталонского референдума", - заявил Лавров. Он назвал эти стереотипы ошибочными, свидетельствующими о нехватке здравого смысла и понимания России.

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