Лавров назвал трепотней обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США

Голословные обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы президента США - это "трепотня". Так выразился российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

"Публиковать можно все, что угодно. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней", - подчеркнул Лавров, извинившись за "не очень дипломатичное выражение".

Глава МИД РФ напомнил, что даже в самих США официальные лица не раз опровергали сообщения о том, что любая страна могла вмешаться в ход избирательной кампании и изменить результат выборов.