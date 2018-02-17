Лавров: РФ больше всех заинтересована в разрешении украинского кризиса

Российская сторона весьма заинтересована в том, чтобы разрешился украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Россия как никто другой заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса", - сказал Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Российский министр подчеркнул, что правовые рамки - Минские договоренности - уже готовы, но игнорируются в Киеве.

"Однако пока соответствующие усилия саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии", - сказал Лавров, выразив уверенность, что Евросоюз понимает опасность такого поворота событий.