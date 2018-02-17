Лавров в Мюнхене объяснил очевидную выгоду от "Северного потока-2"

На встрече с представителями деловых кругов России и ФРГ на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров общался с немецкими бизнесменами при помощи переводчика, но на одном языке - языке коммерческой выгоды.

Спорить с российским министром никто из присутствовавших на встрече представителей крупного германского бизнеса не пытался. Ведь говорили о крайне выгодном для всей Европы проекте - газопроводе "Северный поток-2".

А вот среди соседей ФРГ единства пока нет. "Для тех, кто пытается его ("Северный поток -2" - "РГ") торпедировать, немаловажно напомнить: протяженность маршрута от Ямала до Германии на две тысячи километров короче, чем нынешняя труба, которая идет до Германии через Украину, а стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше, чем нынешняя. Поэтому экономическая, коммерческая выгода абсолютно очевидна, - заявил Лавров. - Уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран".

Напомним, что ввод в строй "Северного потока - 2" запланирован на конец 2019 года. Газопровод, согласно проекту, протянут по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.